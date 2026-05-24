俳優の（62）が24日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。食事に気を使う理由について語った。唐沢はプライベートはどうしているかと問われ「ジムに行ったりとか」と明かした。「筋トレは必要だなって思うわけ。年齢がいけばいくほどね」と理由を語り、「だけど自分でやってて思うけど、じゃあこれさ、いつまでやんのかなっていうのも思ったりもするわけ」とも話した