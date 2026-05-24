試合前に行われたセレモニーであいさつするソフトバンクの王貞治球団会長（左から2人目）＝みずほペイペイドームソフトバンクは24日、「王レガシーデー」として開催した日本ハム戦で、全選手が王球団会長の監督時代の背番号「89」の特別ユニホームを着用して臨んだ。築いてきた歴史や精神を継承する「王レガシープロジェクト」の一環で、王球団会長はセレモニーで「こんな名誉な話はありません。もっと大きな歴史ができるように