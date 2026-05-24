◇明治安田J1百年構想リーグC大阪3―2岡山（2026年5月24日JFEス）C大阪は西地区2位でレギュラーシーズンを終えた。岡山に3発快勝。3連勝で、順位決定プレーオフへ向けて勢いを加速させた。1点リードの後半36分に今季初ゴールを挙げたFW上門知樹は「ソロ（櫻川ソロモン）がうまく（ボールを）持ち出してくれた。あとは練習通り…相手に当たったけど入って良かった」と振り返る。25年6月に右膝前十字靭帯損傷および外