監視カメラの映像には、UPS2976便の墜落直前、左エンジンが分離し、炎に包まれながら翼の上を吹き飛ぶ様子が映っている＝25年11月4日/NTSB（CNN）航空機事故の音声を静止画から抽出できる新技術が論議を招いている。米国家運輸安全委員会（NTSB）は、調査に関連するほぼ全ての情報公開をいったん停止する異例の措置を講じた。CVR（コックピットボイスレコーダー）と呼ばれる操縦席の音声記録は民間機のパイロットの会話をすべて録