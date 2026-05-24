「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手は５打数２安打１打点で大勝に貢献。今季最長となる９試合連続安打、４試合連続打点をマークした中、試合終了直後には“らしさ”全開の行動を見せた。ゲームセット後、ベンチから出てきた大谷はラッシング、コールとタッチをかわし、選手たちが作った列の最前列に位置した。三塁線の前に立つと、白線上に落ちていた黒い物体を発見。する