世界的ヒットとなっている『プラダを着た悪魔２』で、20年前のオリジナル版と変わらぬ美しさを披露し注目を集めたアン・ハサウェイが、巷で囁かれるフェイスリフト疑惑を否定した。【写真】スタイルも抜群アン・ハサウェイ、両サイドが透けるコルセットドレスで登場アンは今年3月、アカデミー賞授賞式に向けたドレスアップ動画をインスタグラムに投稿。両こめかみの髪をひとつまみ三つ編みにして引き上げることで、「より眠