◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京Ｄ）巨人野手陣が、反撃へ向け円陣を組んだ。０―０の５回、先発の竹丸が梅野に先制ソロを被弾、なおも２死一塁で立石に２ランを許した。これで３点を追う展開に。チームは２４年から８連敗中。右腕攻略へ向け、ベンチでは早くも５回に円陣を組むかたちとなった。だが、５回まで２安打と抑え込まれる形となっている。