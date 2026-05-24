宮徹調教師＝栗東＝は、５月２４日の新潟８Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１２００メートル＝１６頭立て）に、管理するセイプリーズ（牝４歳、父ダイワメジャー）を出走させ、勝利。ＪＲＡ通算５００勝を達成した。１９９７年３月２日の初出走から７５８３戦目の達成で、現役では２３人目。重賞は１５勝で、うちＧ１は９７年阪神３歳牝馬Ｓ（現阪神ＪＦ）のアインブライドと、１４年高松宮記念のコパノリチャードで２勝を挙げている。