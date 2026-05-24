◆パ・リーグ西武―オリックス（２４日・ベルーナドーム）３年ぶりの先発で初回ＫＯとなったオリックス・山岡の黒星が消えた。１点を先制してもらったが、カナリオに初球を先頭打者弾。ネビンにも勝ち越し犠飛を許し、わずか２０球で降板した。しかし、２番手の山崎が２回１／３を無失点で粘り、入山―吉田とつないで１―２で５回終了。６回に来田が同点犠飛を放ち、試合が振り出しに戻った。山岡は「中継ぎ陣に負担をかけて