◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部３０００メートル障害決勝が行われ、早大の佐々木哲（２年）が８分２４秒９６の大会新記録で優勝した。スタート直後から独走し、新宅雅也（日体大）が１９７７年にマークした大会記録（８分３５秒２）を４９年ぶりに更新。日本学生歴代３位の好記録となった。圧倒的な日本記録（８分３秒４３）を持つ三浦龍司（スバル）が今季は５０００