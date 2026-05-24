ブリヂストンレディス最終日国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われた。首位と4打差の6位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は通算6アンダーの4位だった。2番パー5では同ツアー11年ぶり12人目（13回目）のアルバトロスを達成。大会を主催する株式会社ブリヂストンから急遽、賞金100万円が贈られた。491ヤードの2番パー5。ギャラリーも実況も驚く、衝撃