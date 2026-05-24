◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽立大８―３東大（２４日・神宮）立大が東大を下し、２カード連続となる２つめの勝ち点を奪取。リーグ戦を５勝６敗勝ち点２で終えた。先発の道本想（１年＝星稜）が５回を投げ５安打２失点。決め球のフォークを低めに集め試合を作った。打線は０―０の２回１死一、三塁から７番・村本勇海（３年＝大阪桐蔭）の左中間への２点適時二塁打で先制。４回には２点を追加し、８回に試合を決定