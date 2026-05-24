2025年のミス東大コンテストで準グランプリを獲得した丸山穂乃果が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新。今年3月に東大を卒業し、4月から就職していた企業について報告した。 【写真】丸山穂乃果“アナウンサー”になった姿大人っぽいイメージに！ 丸山は「ご報告」と題して、「お久しぶりです ことし4月から、チューリップテレビ(富山・TBS系列)でアナウンサーとして勤務しています」と就職