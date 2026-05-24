鹿島はJ1百年構想リーグ最終節でFC東京に完封勝利鹿島アントラーズは5月23日のJ1百年構想リーグ最終節でFC東京を1-0で破り、PK勝利を含む5連勝で地域リーグラウンドの戦いを終えた。ミックスゾーンに現れたFW鈴木優磨は、FC東京のDF稲村隼翔が横を通り過ぎると「この子に走らされた」と笑った。すでに1位通過を決めたなかで、2位のFC東京に完封勝利と文句なしの結果を出した。鈴木はいつも通りに「今日の前半は、結構、行った