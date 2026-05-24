伊東純也が今季最後の公式戦で決勝弾日本代表FW伊東純也の所属するベルギー1部ゲンクは現地時間5月23日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）予選出場権を争うプレーオフ2の第10節でルーヴェンに2-0で勝利した。この試合に先発出場した伊東は決勝点を決める活躍を見せた。右ウイングで先発した伊東は前半16分にペナルティーエリア内でパスを受け、反転ターンからゴール右隅へと先制弾を流し込んだ。その後チームは同33