◇セ・リーグ阪神─巨人（2026年5月24日東京ドーム）今季初めて右翼に入った阪神・佐藤輝明が見事な守備を見せた。3点をリードして迎えた5回の守備で浅野の打球をフェンスに激突しながら、しっかりランニングキャッチ。急造とは思えないプレーを見せた。外野守備には一家言ある赤星憲広氏も日本テレビ系の中継で「さすがですね。右に切れていく打球もしっかり頭に入れて、追いかけていた」と高く評価。今春のWBC中では右