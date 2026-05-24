◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年5月24日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が、満塁のチャンスで走者一掃の同点適時三塁打を放った。「とにかく次につないでいくことを考えた。結果的に追いつくタイムリーと、89の背番号を背負って、王会長の力をもらえたと思う。特別なユニフォームを着て臨む試合で、絶対に勝ちにもっていけるようにしたい」1―4の2回、2死満塁で先発・北山の151