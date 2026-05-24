日本プロ選手権センコーグループ・カップ最終日（24日・滋賀県蒲生GC＝6991ヤード、パー72）23歳の細野勇策が首位タイから1イーグル、3バーディー、3ボギーの70で回り通算15アンダーの273で優勝した。ツアー初勝利を国内三大大会で飾り、5年シードと賞金3千万円を獲得した。左打ちの日本選手のツアー優勝は1991年の羽川豊以来。2打差で田中裕基、石坂友宏、木下稜介、宋永漢（韓国）が2位。勝俣陵が通算12アンダーの6位、前週