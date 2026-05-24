大山寺の御輿行幸＝24日午前、鳥取県大山町中国地方の最高峰、大山の中腹にある大山寺（鳥取県大山町）で24日、天下太平を願い平安時代に始まったとされる法要「御幸」が3年ぶりに営まれた。本尊を乗せたみこしが新緑の参道を進む御輿行幸では、初めて女性が担ぎ手として参加。僧兵や稚児姿の約100人が石畳を歩き、厳かな雰囲気に包まれた。みこしは重さ約200キロ。白装束に身を包んだ担ぎ手たちが、約800メートルの上り坂を約