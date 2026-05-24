歌舞伎俳優の市川團十郎が23日に自身のアメブロを更新。長男の勸玄と週末の穏やかな時間を過ごしたことを報告した。【映像】「麻央さんにしか見えない」と話題の麗禾&勸玄（複数カット）「カンカンと」というタイトルで更新されたブログでは、「お散歩してました」と、親子で外出していたことを報告。勸玄と手を繋いだ写真を公開し「土日は嬉しい」と、週末に充実した時間を過ごした様子を覗かせた。続けて更新したブロ