◎ヤクルト・池山監督は試合前取材の最後に自ら「大丈夫ですか？明日、野球ないですよ。記事など大丈夫ですか？交流戦を前に」。いつもありがとうございます。◎この日の「王貞治レガシーデー」の開催を陣頭指揮したソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサーは、和田毅球団統括本部付アドバイザーの服装を見て「こんな日はタキシードかレオタードだぞ」。後者は問題ありだと思います。◎巨人・丸は、グラウン