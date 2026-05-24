落語家・柳亭小痴楽が２４日、東京・芸協花伝舎で行われた「芸協らくごまつり」に出席し、現地でＮＨＫラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」の生放送に出演。「柳亭小痴楽、２０２８年に六代目柳亭痴楽を襲名させていただきます」と発表した。小痴楽は２０１９年９月に真打ちに昇進。２００９年に死去した先代の五代目柳亭痴楽は父にあたり、万感の思いという。襲名は２０２８年秋になる。所属先の落語芸術協会の春風亭昇太はラジオ