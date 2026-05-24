料理研究家の桜井奈々が22日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入したお得な商品や、時間がない時に作った手軽なごはんを公開した。この日、桜井は「昨日の私的コストコで1番のハッピー 出会えたら超ラッキー！！フェイラーのハンドタオル！」と報告し、購入した商品を公開。「たまにコストコで出くわすと嬉しすぎて即買い！2枚で3000円は嬉しい」と喜びをつづり「本当にフェイラーって丈夫ですよね。