数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『2026年MAQUIA 8月号増刊』（集英社）の「ランコム「至高の美肌ケア」BOX」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『2026年MAQUIA 8月号増刊』の「ランコム「至高の美肌ケア」BOX」が見逃せない！集英社