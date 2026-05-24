「熊本名物回る玉」【写真・動画】2026年5月5日、そんな呟きと共にある動画が投稿され、注目を浴びた。なんだか大きな石がグルグルと回っているようだが......「回る玉」？熊本名物？？いったいこれは何だろう。「熊本珍スポットとして覚えて損はなし」とも呟かれている。投稿したのは、Ｘユーザーの「sai-kisaragi」（＠sai_kisaragi）さん。ポストには8800件を超える「いいね」が付けられている。映像を見た人からは、こん