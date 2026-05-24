◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年5月24日みずほペイペイD）日本ハムが4点リードを追いつかれるまさかの展開となった。初回1死満塁で野村佑希内野手（25）の7号グランドスラムで先制した。ところが、このリードを北山亘基投手（27）が守り切れなかった。2回2死満塁で、正木に押し出し死球を与えると、周東に走者一掃の右越え三塁打を浴びて同点とされた。3回無死一塁では柳田に勝ち越し2ランを許した。