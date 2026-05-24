ホンダは、小型の電気自動車（ＥＶ）「Ｓｕｐｅｒ―ＯＮＥ（スーパーワン）」を発売した。価格は税込み３３９万２００円。北米市場での需要減少に伴い、海外でのＥＶ推進の戦略を見直したばかりだが、国内は日常使いで需要があるとして拡充させる計画だ。昨年発売した軽自動車のＥＶ「Ｎ―ＯＮＥｅ：（エヌワンイー）」をベースに全幅を拡大した。モーターの出力を引き上げる機能「ブーストモード」も搭載。満充電時の航続距