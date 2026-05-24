「爆笑問題」太田光（61）が24日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演し、ゲスト出演した歌手で女優の小柳ルミ子（73）をめぐる思い出を語った。幼いころからダンスが好きだったという小柳が、当時のエピソードを披露した。「ダンスは3歳のころからやっていて、当時はバレリーナになりたかったくらい。歌って踊るというのが（好きで）、私がデビューする55年くらい前から、ずっとミュージカルをやり