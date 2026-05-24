歌手の島谷ひとみが２４日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」にゲスト出演。３軒目となる自宅を不動産サイト「ＳＵＵＭＯ」で見つけたことを明かして共演者を驚かせた。この日は、ハナコ・岡部大、元ＡＫＢ４８の柏木由紀と東京・後楽園周辺を散策した。島谷は４年前に山梨県にある山小屋を購入し、スタッフやプロの協力を得ながらＤＩＹでリノベーションしたと説明。さらに「もう一軒作ってるんですよ。地元の方で、古民