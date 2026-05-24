お笑い芸人カンニング竹山（55）は24日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。全国で深刻化しているクマによる人的被害をめぐり、クマと人間との「共生」のありかたについて持論を語る中で、現在、野生のクマは生息していないとされるふるさとの九州で、いずれ目撃されるのではないかと危機感を示した。番組では、クマが市街地など、街中に出没するケースが相次いでいる問題を特集。5月14日に