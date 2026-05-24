【漫画】本編を読む『猫に白鳥、蛍に小判』（ヨドカワ/KADOKAWA）は、学校を舞台に、生徒たちそれぞれの異なる「好き」が交錯していく姿を描いた青春コミックである。恋愛、憧れ、執着、友情……ひとことで片づけられない感情が入り混じり、登場人物たちの心を鮮やかに揺らしていく。みずみずしい空気感とテンポの良い会話劇が魅力の作品だ。美術教師・波瀬ホタルは、ひとりの女子生徒に頭を抱えていた。その生徒・猫目ユナは、