パイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）の乱調に恋人が表情をくもらせた。２３日（２４日）の敵地ブルージェイズ戦に先発したスキーンズはまさかの６回途中を９安打、４失点でＫＯ降板。チームは２―５と連敗し、スキーンズは４敗目（６勝）を喫して防御率３・００とした。スタンドにはインフルエンサーでモデルの恋人、オリビア・ダンさん（２３）が駆け付けた。内容に一喜一憂する姿を中継カメラが狙い、初回にスブリン