ときに男性は一言会話を交わしただけの女性に心をグッとつかまれることもあるようです。では、初めて会う女性のどのような対応に、男性は興味を持つのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に、「初対面で思わず『この子のことがもっと知りたい！』と心が引き寄せられる女性の態度９パターン」を紹介します。【１】食べ方や立ち振る舞いなどの所作がキレイだったとき「仕草がキレイで見とれる」（30代男性）など、