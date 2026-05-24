◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が３回に勝ち越し２ランを放った。同点の３回１死一塁、日本ハム・北山のカットボールを中堅のテラス席に運んだ。チームは初回に先発・前田悠が４失点と立ち上がりにつまずいたが、打線が２回に４得点で同点に追い付いていた。序盤で大量ビハインドをひっくり返した。この日は「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤ