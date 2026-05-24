◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）広島・名原典彦外野手が守備でビックプレーを見せた。３点ビハインドの５回１死、中日・ボスラーの大飛球は右翼ポール際へ。名原はフェンスに激突しながら、ジャンピングキャッチ（記録は右邪飛）。２１日に支配下登録されたばかりの４年目が、気迫のこもった守備で球場を沸かせた。