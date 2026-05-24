◆レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（２４日、東京・駒沢体育館） 世界選手権（１０月・カザフスタン）、愛知・名古屋アジア大会（９月）の代表選考を兼ねて行い、女子５０キロ級決勝で、２１年東京五輪女王の須崎優衣（キッツ）が、３年ぶり５度目の優勝を果たした。昨年１２月の全日本選手権も制しており、世界選手権、アジア大会代表に内定した。決勝は小川凛佳（育英大）との対戦。序盤から積極的に攻め、投