◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が５回に３失点した。４回まで阪神打線を２安打無失点に抑えていたが５回１死、梅野にカウント１―１から１３３キロの変化球を左翼スタンドに運ばれた。さらに２死走者なしから才木に中前打を許すと、ドラ１・立石にプロ初本塁打となる２ランを右中間席にたたき込まれ、この回３点を失った。竹丸の阪神との対戦は２度目。３