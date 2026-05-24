◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２４日・静岡）巨人が１４―１と大量リードで６回を終了した。２回の三塚琉生外野手（２２）が放った４号先制ソロを皮切りに、６回までに１２安打１４得点。すでに先発全員安打を達成した。２３日の試合では打線がつながりを欠き５安打２得点で敗れたが、この日は序盤からつながった。先発の森田駿哉投手（２９）は５回まで無安打投球を続けていたが、６回１死から初安打を許すと内野ゴロ