近畿地方では、5月の終わりから6月の上旬にかけて、平年と比べて晴れる日が多いでしょう。今年の梅雨入りは平年より遅く、6月中旬になる可能性があります。25日〜31日近畿地方では、明日25日は高気圧に覆われるため、比較的安定して晴れるでしょう。最高気温が30℃以上の真夏日になる所が多いですが、乾いた空気が流れ込むため、からっとした暑さになりそうです。明後日26日は西から低気圧や前線が近づくため次第に雲が多くなり、2