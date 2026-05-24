2026年7月3日（金）24：00より、TOKYO MXほかにて連続2クール・全24話で順次放送開始となる『うちの弟どもがすみません』。第2弾PV、主題歌アーティスト、追加キャスト情報が一挙公開された。コミックス累計300万部突破のオザキアキラ（集英社『別冊マーガレット』連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が、ついにTVアニメ化。このたび、第2弾PV、主題歌アーティスト、追加キャスト情報が一挙公開された。第2弾P