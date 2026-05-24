お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が24日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。人気のニホンザル「パンチ」がいるサル山に侵入したとして男2人が逮捕された事件に言及した。オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出たニホンザル「パンチ」がいる千葉県の市川市動植物園のサル山に侵入したとして、市川署は、威力業務妨害の疑いで、いずれも自称、米国