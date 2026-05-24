西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。筋トレへの想いを綴りました。 【写真を見る】【 西川忠志 】筋肉ムキムキボディにファン反響「素晴らしい筋肉」「相変わらずの腕の太さ」「なかやまきんに君と変わらんがな」西川忠志さんは「嬉しいメッセージありがとうございます」「皆様おはようございます。いつも私のInstagramをご覧いただきましてあ