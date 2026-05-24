屋根に太陽光パネルを備えた住宅＝さいたま市再生可能エネルギーが不要だと考える人でも、太陽光パネルの屋根置きは容認する―。そんな傾向がオンライン調査で分かったと、環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」が24日までに発表した。大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設に向けた山林などの開発には批判もあり、屋根置きを最優先にした普及策が重要だとしている。調査は3月、全国の10〜60代の男女を対象に実施。環境