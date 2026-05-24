政府は、同志国軍支援の枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」に関し、フィリピン軍を4年連続で対象とする方針を固めた。高市早苗首相が28日に予定するマルコス大統領との会談で伝達する。両首脳は機密情報を提供し合うための軍事情報包括保護協定（GSOMIA）の正式交渉開始で合意する見通し。東・南シナ海で威圧的行動を続ける中国をにらみ、安全保障面での連携を強化する。複数の政府関係者が24日、明らかにした。フィリ