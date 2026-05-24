俳優小泉孝太郎（47）が23日、フジテレビ系「指原千夏」に出演。結婚する女性に付き合いを容認してもらいたい男ともだち2人の実名を出した。MCの若槻千夏は、小泉と3年前に対談して以降、“勝手に”小泉の結婚相手を探していると説明。若槻から、結婚するための条件について質問された。小泉は、最近の恋愛事情として、意識した女性はいたものの、ひとりで過ごすことにこだわっていたという。小泉は「好きな女の子の交友関係が見え