俳優の萩原利久（27)が23日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演し、意外な芸能界入りの理由を明かした。萩原は番組ロケで、大好きな米プロバスケットボールNBAの名門ゴールデンステート・ウォリアーズが本拠地を置くサンフランシスコを訪問した。MCの今田耕司と堀田真由とのスタジオトークでは、芸能界入りのきっかけについて「（お笑い芸人の）小島よしおさんに会いたかったから」と告白。今田から