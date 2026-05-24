アメリカの市長が、中国政府の工作員であると訴追された。米司法省によると、カリフォルニア州アルケイディア市長のアイリーン・ワン容疑者は2020年後半から2022年にかけて、中国当局から指示を受け、「新疆ウイグル自治区での集団虐殺や強制労働は存在しない」などとする、中国政府の見解に沿う記事を、ネット上に投稿していた疑いが持たれている。【映像】中国の工作員だった容疑のアメリカ市長（実際の映像）アメリカでは外