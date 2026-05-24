モデルで女優の工藤美桜（26）が、23日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。飲食店でのQRコードを使った注文について話した。秋葉原にある炉端焼きの店を訪れ、注文は携帯のQRコード、口頭でも可能と説明されると工藤は「QRで見ていいですか？」とスマホを操作し始めた。すると松岡昌宏（49）が「さすがだね！そういうのパッパッとできるの。おじさんたち、何もできない。俺