赤字国債をめぐって18日、長期金利が一時2.8％にまで上昇しました。これは29年ぶりの高水準です。国債と長期金利について見ていきます。【写真を見る】長期金利上昇で何が起きる？家計・企業も負のスパイラルに国債の起源は「軍資金調達」 ナポレオン戦争の“真の英雄”にそもそも国債とは、いつ・どのように生まれたのでしょうか。原点は1692年のイングランド。当時の国王「ウィリアム3世」は、圧倒的な軍事力を誇るフランス