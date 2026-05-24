モデルで女優の工藤美桜（26）が、23日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。お酒について明かした。松岡昌宏（49）が「普段もお酒は飲みますか？」と聞くと、工藤は「飲みますね。1人だとファミレスとかチェーン店で飲むことが多くて、大好きで」と明かした。松岡は「ファミレス飲みいいよね。お酒も自分でね、好きなように」と同意、工藤は「そうです。おかわりもできるし、安